Среда, 28 Апреля 2021 12:48

АрмИнфо. После прекращения огня от 12 мая 1994 года наше военно-политическое руководство не извлекло правильных уроков из мировых примеров и, имея преимущество в переговорном процессе, не смогло найти более благоприятных решений. Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян во время встречи с сотрудниками Министерства градостроительства и строительных компаний Арцаха.

"Почему воевали? Потому, что все вместе говорили ни пяди земли врагу", - сказал Арутюнян.

Представил ход 44-дневной войны, он отметил, что последствия войны были ему ясны еще в начале октября, но политические силы Армении не пришли к общему знаменателю. "Не сформировался политический консенсус или единое мнение между оппозицией, проправительственными силами, правительством, и остановка войны в те дни считалось предательством", - сказал президент Арцаха.

Вместе с тем он заверил, что война имела бы совершено иной ход, если бы Армия обороны не сражалась с турецко-азербайджанским тандемом. По его словам, есть также достоверная информация об участи в войне террористов и наемников.

"Со стороны противника в войне участвовала Турция. И сегодня турецкие чиновники заявляют: "Вместе с Азербайджаном нам удалось добиться исторической справедливости". Только из Сирии во второй арцахской войне принимали участие свыше 7 тысяч наемников-террористов", - сказал он, при этом заверив, что сегодня будут извлечены уроки из прошлого, и в короткие сроки будут решены проблемы вынужденных переселенцев. " Нашей самой большой ошибкой было то, что когда 13 июня 1992 года были изгнаны армяне из Шаумяна, затем Мартакерта, некоторых сел Гадрута, Мартуни, Аскерана, мы не встали на защиту и более 50 тысяч армян оставили Арцах, хотя мы имели возможность разместить их. Это одна из причин, поскольку население Арцаха должно было быть не 45 тысяч, а более 200 тысяч. Мы не остановили и 10% шаумянцев и эти люди уехали", - посетовал Арутюнян.

Вместе с тем он добавил, что будущее Армении и Арцаха видит в рамках более глубокого военно-политического сотрудничества, чтобы вместе с Россией противостоять сложившейся ситуации, так как Турция не собирается покидать территорию.

По его словам, Арцах продолжит политическую борьбу за возвращение оккупированных Азербайджаном территорий, хотя бы в границах НКАО.

Напомним, что Араик Арутюнян с 14 сентября 2007 по 2018 гг. был главой правительства Арцаха, а 21 мая 2020 года вступил в должность президента Республики Арцах. В этом свете, не совсем ясно, кому адресованы упреки по части упущений.