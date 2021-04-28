Среда, 28 Апреля 2021 12:29

АрмИнфо.Ардшинбанк продолжает совершенствовать свои удаленные услуги, чтобы максимально повысить комфорт клиентов и сэкономить время.

Отныне деньги, отправленные через системы быстрых денежных переводов, можно получить в Ардшинбанке онлайн, не посещая банк, переведя их напрямую на счет или карту. Раньше эта услуга была доступна только по телефону, теперь получатель может сделать это онлайн с сайта Ардшинбанка или Мобильного приложения.

Получая перевод таким образом, клиент может конвертировать сумму перевода в другую необходимую ему валюту по льготному обменному курсу, то есть получить деньги в той валюте, в которой ему удобно.

Напомним, партнерами Ардшинбанка по быстрым денежным переводам являются такие системы, как RIA, MoneyGram, Unistream, Moneytun, IntelExpress, Best, ConverseTransfer, Telcell.