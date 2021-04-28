Среда, 28 Апреля 2021 11:53

АрмИнфо.Более 65 членов палаты представителей США призываю Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса выделить 100 миллионов долларов для оказания помощи Армении и Арцаху.

Согласно сообщениям Армянского национального комитета Америки (ANCA) и Армянской Ассамблеи Америки, в инициированном сопредседателями Армянской фракции Конгресса (Фрэнк Паллоне-младший, Джеки Спейер и Адам Шифф) письме в Подкомитет по государственным, иностранным операциям и смежным программам по ассигнованиям жилищного фонда, в частности призывается:

- Оказать надежное финансирование для прямой помощи армянскому народу Нагорного Карабаха в восстановлении. Такая помощь будет использована для реализации остро необходимых жилищных проектов, обеспечения продовольственной безопасности, водоснабжения и санитарии, медицинской помощи и помощи беженцам, программ реабилитации и инфраструктурных нужд; - Кроме того, выделить 2 миллиона долларов на программы по уничтожения обычных вооружений в Нагорном Карабахе;

- Направить 100 миллионов долларов на содействие Армении в таких сферах как экономика, управление, верховенство закона и безопасность через счета Государственного департамента и USAID; - Приостановить всю помощи США в области безопасности Азербайджану до тех пор, пока не будет подтверждено прекращение всех нападений на Армению и Арцах.