Среда, 28 Апреля 2021 11:52

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 4807 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 808 граждан (16,8%), выздоровело - 588, скончалось - 13.

Как сообщает министерство здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получает 13 503 пациента.

В общей сложности в Армении подтверждено 214 872 случая заражения коронавирусом (22%), при этом число выздоровевших достигло 196 289 (91,3%), летальных исходов - 4 071 (1,8%). С момента вспышки пандемии в республике провели 974 776 тестов на коронавирус.

Помимо этого, за минувший день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента был зарегистрирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1009.