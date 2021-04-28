Среда, 28 Апреля 2021 10:26

АрмИнфо. Азербайджанская сторона 25 апреля не допустила 25 армянских паломников к монастырю Дадиванк, где должна была пройти церемония рукоположения служителей Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

При этом он подчеркнул, что препятствуя входу верующих в Дадиванк под заведомо ложными и безосновательными предлогами, азербайджанские военные стремились провалить важный духовный обряд ААЦ.

"Таким образом, азербайджанская сторона нарушила достигнутое при посредничестве российских миротворцев соглашение, согласно которому верующие могут входить и совершать обряды в монастыре Дадиванк.

Религиозные права и свободы закреплены во Всеобщей декларации прав человека и других основополагающих международных документах, нарушение которых является нарушением человеческого достоинства, прав и свобод", - добавил Омбудсмен.

Степанян также подчеркнул, что Азербайджан, объявивший себя страной культурного и религиозного разнообразия, игнорирует всемирно известные нормы, оскорбляет, оскверняет, уничтожает культурные ценности армянского народа на оккупированных территориях, целенаправленно стирает армянские письмена и искусственно препятствует армянским верующим в доступе к духовным местам.

В заключение он добавил, что проинформирует соответствующие международные структуры об этом инциденте, призвав их использовать четкие механизмы против незаконных действий Азербайджана.

Отметим, что данную информацию подтвердили и в Первопрестольном Эчмиадзине.