Вторник, 27 Апреля 2021 21:04

АрмИнфо.Находящиеся в Азербайджане армянские пленные при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) передали своим семьям видеобращения. Об этом сообщила руководитель программ по коммуникации ереванского офиса Международного комитета Красного Креста Зара Аматуни.

Она отметила, что удерживаемым в Азербайджане армянам была предоставлена возможность связаться со своими родственниками по телефону, а видеозаписи были сняты во время недавних встреч с сотрудниками МККК и уже переданы их семьям.

По словам Зары Аматуни, возможность установления связи с родными была предоставлена тем пленным, которых регулярно посещают представители бакинского офиса Красного Креста и факт пленения которых был подтвержден со стороны Азербайджана.

Представитель МККК также подчеркнула, что в ближайшее время, при возможности, подобными сообщениями родные также поделятся с удерживаемыми в Азербайджане лицами.

Отметим, что Азербайджан вот уже более 5 месяцев продолжает незаконно удерживать более 200- сот армянских пленных и военнопленных, тем самым нарушая выполнение 8- ого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.