Вторник, 27 Апреля 2021 19:14

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян и экс-вице-спикер парламента Великобритании, член палаты Лордов баронесса Керолайн Кокс договорились приложить совместные усилия в работе с международными партнерами для решения важных для Армении и Арцаха вопросов. Об этом сообщил глава парламента РА на своей странице в Фейсбук.

В частности, он подчеркнул, что Керолайн Кокс прибыла в Армению для участия в памятных мероприятиях, приуроченных 106-й годовщине Геноцида армян в Османской Турции.

<Мы обсудили вопросы международного признания Геноцида армян, улучшения гуманитарной ситуации в Арцахе, возвращения на родину незаконно удерживаемых Азербайджаном военнопленных и других лиц>, - сообщил Арарат Мирзоян. Спикер армянского парламента выразил благодарность баронессе Кокс за 30-летнюю бескорыстную справедливую борьбу в интересах армянского народа.