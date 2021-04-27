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АрмИнфо. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян и экс-вице-спикер парламента Великобритании, член палаты Лордов баронесса Керолайн Кокс договорились приложить совместные усилия в работе с международными партнерами для решения важных для Армении и Арцаха вопросов. Об этом сообщил глава парламента РА на своей странице в Фейсбук.
В частности, он подчеркнул, что Керолайн Кокс прибыла в Армению для участия в памятных мероприятиях, приуроченных 106-й годовщине Геноцида армян в Османской Турции.
<Мы обсудили вопросы международного признания Геноцида армян, улучшения гуманитарной ситуации в Арцахе, возвращения на родину незаконно удерживаемых Азербайджаном военнопленных и других лиц>, - сообщил Арарат Мирзоян. Спикер армянского парламента выразил благодарность баронессе Кокс за 30-летнюю бескорыстную справедливую борьбу в интересах армянского народа.
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|Мнение: Турция не станет более агрессивной по отношению к Армении после признания Байденом Геноцида армян
|Минздрав: В Армению поставили очередную партию российской вакцины Спутник V
|Позиции Пентагона и Анкары о будущем турецко-американских отношений после использования Байденом термина "геноцид"
|По версии Euromoney HSBC Банк Армения признан лидером рынка торгового финансирования
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|Омбудсмен Армении: Преступное преследование азербайджанскими военными пастуха из Аравуса подтверждает необходимость создания зоны безопасности вокруг Сюника
|Минобороны: ВС Армении не будут участвовать в учениях НАТО Defender Europe 21
|Замгубернатора Тавушской области Армении освобожден от должности
|Азербайджанские оккупанты продолжают захватывать территории Арцаха и осквернять армянское культурно-религиозное наследие
|Роберт Кочарян уверен в успехе на предстоящих выборах
|Посол США: Россия сыграла важную роль в остановке войны в Карабахе, однако есть много важных вопросов, нуждающихся в решении
|Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Онлайн-кредитование малого и среднего бизнеса доступно на сайте Конверс Банка.
|Армения и Индия изучают перспективы развития военно-технического сотрудничества
|В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей
|Арарт Мирзоян: Проблема Нагорного Карабаха не будет решена до тех пор, пока не будет реализовано право армян Арцаха на самоопределение
|"Мой шаг" выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА
|Министр обороны Армении и посол Канады обсудили вопросы региональной безопасности
|Зеленский и Путин встретятся в Москве
|Посол Беларуси: Александр Лукашенко в Баку поздравил Ильхама Алиева лишь с прекращением кровопролития с обеих сторон конфликта
|Комитет госдоходов Армении опровергает информацию о закрытии КПП Мегри
|Левон Тер-Петросян назвал предстоящие выборы нелегитимными
|Между НС Армении и Центрально-американским парламентом подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
|Опрос: Почти 70% респондентов в Армении видят необходимость люстрации должностных лиц
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал Генсека ООН оказать содействие в возвращении армянских военнопленных из Азербайджана
|Кремль: Признание США Геноцида армян является их внутренним вопросом
|SIPRI: Армения в 2020 году сократила свои расходы на оборону, меж тем Азербайджан существенно их увеличил
|Алиев продолжает утверждать: В настоящее время ведется работа над "Зангезурским транспортным коридором"
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|Виктор Енгибарян: Попытки Азербайджана навредить интересам Армении на <Евронест> провалились
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|Ардшинбанк модернизировал второй филиал в Вагаршапате
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