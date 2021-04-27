Вторник, 27 Апреля 2021 17:44

АрмИнфо. Армения приветствует заявление президента США Джо Байдена которым, Соединенные Штаты четко определяют зверства, совершенные против армянского народа в 20 веке, как геноцид. Об этом заявил в интервью BBC и.о. главы МИД РА Ара Айвазян.

При этом он подчеркнул, что как 106 лет назад, так и сегодня армянский народ борется за историческую справедливость, за безопасную и достойную жизнь на своей исторической родине. Айвазян напомнил, что 2019 году соответствующие резолюции о признании и осуждении Геноцида армян были приняты Палатой представителей и Сенатом США.

"Вчера (24 апреля - ред.) мы поминали 106-ю годовщину Геноцида армян. И здесь, в Армении, и во всем мире мы стали свидетелями множества решительных посланий солидарности и поддержки со стороны международного сообщества, вдохновляющих нас удвоить наши совместные усилия в международной борьбе за осуждение и предотвращение новых геноцидов", - сказал министр.

На уточнение, действительно ли другие государства последуют примеру США, Айвазян констатировал, что признание и осуждение Геноцида армян

- вопрос универсальный. По его мнению, это послание вносит значительный вклад в глобальное признание Геноцида армян и предотвращение новых преступлений против человечности. "Сегодня власти США недвусмысленно подтвердили свою приверженность защите прав человека и принципов гуманности", - сказал главный дипломат Армении.

При этом на вопрос, скажется ли это решение Байдена на армяно-турецких отношениях, Айвазян подчеркнул, что Турция ведет враждебную и агрессивную политику по отношению к Армении с момента восстановления независимости в 1991 году.

"Турция отказалась установить дипломатические отношения с Арменией, закрыла границу и начала вести из года в год все более враждебную политику по отношению к РА. Более того, Турция принимала непосредственное участие в агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха, ежедневно отправляя тысячи иностранных вооруженных террористов в наш регион. Мы надеемся, что это очень мощное заявление президента Соединенных Штатов проложит путь к диалогу и, в конечном итоге, к нормализации отношений. Это также будет способствовать региональному миру и стабильности", - подчеркнул и.о. главы МИД Армении.

По убеждению Айвазяна это также может служить основой для того, чтобы турецкое общество могло соприкоснуться со страницами собственной истории. "Оно также побуждает общественность задавать вопросы о трагических страницах своей истории. Думаю, это также откроет путь к диалогу между двумя соседними странами. Между двумя соседними странами возник разрыв, я думаю, что это будет очень важным шагом для нормализации наших отношений", - заключил Айвазян.