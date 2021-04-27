Вторник, 27 Апреля 2021 17:21

АрмИнфо. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Арцаха опровергает информацию о подрыве машины российских миротворцев на мине.

В ГСЧС сообщили, что узнали о новости из СМИ и не обладают другой информацией об этом инциденте. При этом в ГСЧС призвали армянские СМИ представлять информацию в правильном свете. В ведомстве призвали выяснить достоверность информации у пресс- службы российского миротворческого контингента.

Ранее, ряд СМИ со ссылкой на ГСЧС Арцаха сообщили о том, что грузовик с российскими миротворцами подорвался на мине в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел 25 апреля, в результате взрыва двое российских военнослужащих получили ранения.