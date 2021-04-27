Вторник, 27 Апреля 2021 17:20

АрмИнфо. Европа имеет достаточно рычагов для действий и может способствовать возвращению армянских пленных из Азербайджана. Об этом заявил депутат Европейского парламента Франсуа-Ксавье Белами (партия Республиканцы), выступая в ходе дебатов в Европарламенте с председателем Евросовета и Еврокомиссии.

"В день вашего визита в Анкару я был в Ереване. Я посетил больницу, где лечатся пострадавшие в последней войне. Встретившись с ними взглядом, я испытал стыд за то, что еду из Европы. Стыд за компромиссы Европы на действия Эрдогана. Стыд за преданных курдов после разгрома ИГИЛ в Сирии. Стыд за гражданское население Ливии. Стыд за кипрских, греческих, болгарских братьев, суверенитет которых под постоянной угрозой. За братский Европе армянский народ, вынужденный в одиночку противостоять агрессии Эрдогана, его наемникам-джихадистам, кассетным бомбам", - отметил французский депутат.

При этом он добавил, что побывал в военном пантеоне Ераблур, где похоронены тысячи молодых людей, которые погибли только потому, что Эрдоган решил, что для отстаивания своих интересов насилие и сила лучше, чем дипломатия.

По словам Белами, это само по себе уже величайшее преступление, которое совершается руководителем страны, отрицающей Геноцид армян. "Этого уже должно быть достаточно для понимания, это также ужасный прецедент, потому что мы без возражений позволяем второй армии НАТО безнаказанно нарушать международное право. И после всего, что произошло, единственное, что тревожит Европу - пустующее кресло.

Эти дебаты оставляют впечатление, что разговор с Турцией носит формальный характер. Европейской цивилизации многое есть сказать миру. И Европа располагает рычагами, чтобы потребовать наконец возвращения всех пленных, которые находятся в Баку, положить конец этому преступлению. Если Европа захочет, она может этого добиться. Настал момент осознать, что проблемы нуждаются в решениях", - заключил Франсуа- Ксавье Белами.