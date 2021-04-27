Вторник, 27 Апреля 2021 17:19

АрмИнфо.Депутат НС Франции, член межпарламентской группы дружбы "Франция - Армения" Франсуа Пуппони внес в Национальную ассамблею предложение о принятии резолюции о немедленном освобождении армянских военнопленных.

"После конфликта с Азербайджаном в Арцахе многие армянские военные все еще удерживаются азербайджанскими властями и ожидают репатриации. Эта практика абсолютно противоречит конвенциям и международному праву.

Франция должна потребовать их освобождения, в этом суть моего предложения по резолюции, и я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, которые ее подписали", - сообщил Пуппони, приложив фотографии своего предложения.

Ранее, Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан в рамках визита в Ереван, вновь повторил позицию сопредседателей Минской группы ОБСЕ - удерживаемые Азербайджаном пленные и заложники должны быть освобождены. Лемуан также сообщил, что в ходе визита встречался с родными пленных и посетил Ераблур.

Напомним, что Азербайджан под разными предлогами отказывается вернуть армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе боевых действий в Карабахе. По неофициальным данным в азербайджанском плену находится несколько сот человек.