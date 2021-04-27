Вторник, 27 Апреля 2021 17:18

АрмИнфо.Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович направила письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в котором призвала последнего проявлять максимальную осторожность, чтобы не увековечить и не умножить и без того глубоко укоренившиеся обиды между сообществами, пострадавшими от конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Так, согласно сообщению, опубликованному на сайте Организации, Миятович в этом контексте выразила обеспокоенность недавним открытием "Парка трофеев" в Баку, где, как сообщается, демонстрируется армянская военная техника, взятая в качестве трофея во время войны, и демонстрируются бесчеловечные сцены, в том числе восковые манекены с изображением мертвых и умирающих армянских солдат.

"Я считаю такие изображения очень тревожными и унизительными. Такое проявление может только еще больше усилить и укрепить давние враждебные настроения и язык вражды, а также приумножить и поощрять проявление нетерпимости", - отметила Комиссар.

В этой связи Миятович призвала Алиева занять твердую позицию против любой риторики или действий, которые приводят к разжиганию вражды или ненависти, вместо этого оказать полную поддержку и политическое содействие усилиям, направленным на поощрение мира и примирение между населением, затронутым конфликтом, особенно с учетом благополучия будущих поколений Азербайджана и Армении.

В завершение письма Комиссар, подтвердила свою готовность приехать в Азербайджан при первой же возможности, при условии, что в соответствии со своим мандатом она получит доступ ко всем местам, имеющим отношение к правам человека, в пределах международно признанных границ страны.

Отметим, что МИД Азербайджана уже нервно отреагировал на письмо Миятович Алиеву. И по традиции, вместо того, чтобы отвечать на озвученные вопросы по существу, азербайджанское внешнеполитическое ведомство решило всё переложить с "больной головы на здоровую", и обвинить во всем Армению. В заключении МИД Азербайджана призвало комиссара быть беспристрастным, как того требует его мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы.