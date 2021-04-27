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 Вторник, 27 Апреля 2021 15:37
Марианна Мкртчян

Станислав Зась: Обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется

Станислав Зась: Обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется

АрмИнфо. В Душанбе под председательством министра обороны Таджикистана генерал-полковника Шерали Мирзо в очном формате состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, СМО обсудил вопросы военной безопасности, противодействие вызовам и угрозам и меры по их нейтрализации состоятся. В заседании принял участие и выступил с информацией о ситуации в зоне ответственности Организации и по вопросам повестки дня Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Председатель СМО ОДКБ, Мирзо, открывая заседание сказал: "Вызовы и угрозы современного мира и обстановка, складывающаяся в различных регионах, высокая активность террористических групп в непосредственной близости от наших границ, негативные процессы, сохраняющие напряженность в сопредельных с нами странах, диктуют необходимость реализации превентивных мер, которые позволят минимизировать их влияние на состояние безопасности наших государств>.

"Заседание Совета министров обороны прошло в атмосфере союзничества

и взаимопонимания. Мы обсудили вызовы и угрозы военной безопасности государств - членов ОДКБ меры по их нейтрализации. Министры обороны дали оценку сложившейся современной военно-политической обстановке и тенденциям ее развития в зоне ответственности Организации - в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально- Азиатском регионах коллективной безопасности.

Если в целом охарактеризовать ситуацию, то она очень сложная и нестабильная. Мы отмечаем нарастание негативных процессов в сфере обеспечения военной безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях. Фактически осуществляется слом существующей архитектуры международной безопасности, созданной после Второй мировой войны.

С сожалением констатируем, что США и их союзники по НАТО ведут деструктивную политику, существенно принижающую роль Организации Объединенных Наций. Своими действиями они последовательно дискредитируют ООН и пытаются взять под контроль ее структурные элементы, выдвигаются различные предложения по реформированию ООН, прежде всего, Совета Безопасности. Предпринимаются попытки поставить под сомнение существующий механизм применения права вето его постоянных членов для усиления прозападных позиций.

США в угоду своим национальным интересам осуществляют манипуляции международным правом, что подрывает основы стратегической стабильности в мире.  <Переформатирование> сложившейся системы контроля над вооружениями привело к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств - членов ОДКБ.

Крайне неблагоприятное влияние на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ оказывают возросший кризисный потенциал и террористическая активность в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока.

НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал в непосредственной близости от границ государств - членов ОДКБ. Так в Восточно-Европейском регионе сохраняется высокий уровень интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО. В текущем году планируется проведение серии учений <Защитник Европы>, в ходе которых будут отработаны планы <оказания военной помощи> восточноевропейским союзникам. В рамках этого мероприятия к западным границам зоны ответственности государств - членов ОДКБ намечено перебросить крупные воинские контингенты.

Серьезным вызовом стабильности на постсоветском пространстве является нерешенный конфликт на юго-востоке Украины.

Реальной угрозой безопасности не только для Республики Беларусь, но и для Организации в целом стали открытые попытки извне дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Республике Беларусь в целях незаконной смены власти в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Все эти негативные тенденции подрывают основы стратегической и региональной стабильности и способны привести к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств - членов ОДКБ в Восточно-Европейском регионе.

Обстановка в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности зависит во многом от ситуации в сопредельном Афганистане, где отмечается усиление деятельности международных террористических организаций и растет внимание талибов к северным районам Афганистана. Удержание ими данных территорий позволяет обеспечивать беспрепятственное функционирование одного из основных каналов финансирования экстремистов - контрабанды наркотиков. Для государств

- членов ОДКБ это обстоятельство вызывает большую тревогу.

В тоже время обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется. После введения в зону нагорно-карабахского конфликта российского миротворческого контингента наблюдается устойчивая тенденция к созданию условий для дальнейшего недопущения возобновления вооруженного противостояния, продолжается работа по разминированию территории.

В создавшихся условиях в ОДКБ на плановой основе проводятся комплекс мероприятий, направленный на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз", - подчеркнул Зась  подводя итоги заседания.

Генсек также подчеркнул, что приоритетная задача - развитие и повышение готовности Войск (Коллективных сил) ОДКБ для выполнения задач по предназначению. Министрами обороны был одобрен План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год.

"В 2021 году у нас запланировано проведение совместного оперативно-стратегического учения <Боевое братство-2021>, в рамках которого пройдет совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ <Взаимодействие-2021>, специальное учение с силами и средствами разведки <Поиск-2021>, специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ <Эшелон-2021> на территории Республики Таджикистан (октябрь 2021 г.).  Совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ <Нерушимое братство-2021> предусматривается на территории Российской Федерации (ноябрь 2021 г.).

Кроме того, на территории планируется Кыргызской Республики проведение совместного учения <Рубеж-2021> с подразделениями КСБР ЦАР (Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона) и оперативного сбора с Командованием КСБР ЦАР (сентябрь 2021 г.)", - отметил Зась.

Совет министров обороны ОДКБ одобрил важнейший документ - План оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Подписано решение СМО и КССБ о типовых структуре и штате Командования Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Документом предусматривается формировать Командование КСОР ОДКБ на базе Командования Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации или Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (при применении КСОР на территории Республики Казахстан).

СМО одобрил проект Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ. Цель документа заключается в создании механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Одобрен План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года - первое полугодие 2022 года. В части, касающейся военного сотрудничества, документом предусмотрено проведение мероприятий по вопросам развития военной составляющей ОДКБ, совершенствованию организации управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ и развитию военно-экономического сотрудничества в рамках Организации.

Министрами обороны государств - членов ОДКБ также был одобрен План мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора, юбилей будет отмечаться 15 мая 2022. Этот План предусматривает проведение различных организационных, внешнеполитических, военно- технических, военно-экономических, культурно-просветительских, научно-практических и иных мероприятий.

Проведение следующего заседания Совета министров обороны государств - членов ОДКБ запланировано в IV квартале текущего года также в Таджикистане накануне проведения сессии Совета коллективной безопасности Организации.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте. 14 мая 2002 г. Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию - <Организацию Договора о коллективной безопасности> с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 г. Устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят:  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан, которая председательствует в ОДКБ в  2021 году. -0-


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