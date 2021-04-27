Вторник, 27 Апреля 2021 15:20

АрмИнфо. Благодаря сотрудничеству ACBA Bank и Сбербанка, отныне получать денежные переводы из Российской Федерации можно в круглосуточном режиме за считанные секунды, не предоставляя банковских реквизитов, а используя только номер телефона.

Как пояснили в пресс-службе Банка, держатели карт АСВА Bank могут получить переводы, предоставив только номер телефона, зарегистрированный в банке. Отправителю необходимо ввести этот номер телефона в приложении Сбербанк Онлайн (https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do#/) и выбрать в качестве банка-получатель ACBA Bank.

Сообщается, что максимальна сумма перевода за один день может составить 50 тыс. рублей, минимальная – 1 тыс. рублей. Переведенная сумма будет перечислена на счет картодержателей АСВА в валюте карты за считанные секунды.

Более детальная информация представлена по следующей ссылке: https://www.acba.am/hy/individuals/Money-transfers/sberbank