Вторник, 27 Апреля 2021 15:17

АрмИнфо.Депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян уверен, что ППА одержит победу на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Об этом заявил журналистам Мелкумян 27 апреля.

Как заверил Мелкумян, ППА пойдет на выборы в одиночку. Данное право, как считает "процветающий" депутат, партия заслужила своим 15-летним стабильным присутствием в парламенте в роли второй политической силы. "Мы идем на выборы, чтобы победить, и мы обязательно победим. Но это не предполагает, что какая-либо политическая сила наберет 50%+1. Думаю, что у нас будет сбалансированная власть, и я вновь подтверждаю, что Гагик Царукян будет главой государства - в стране объективно созданы условия для того, чтобы во власть пришла политическая сила, которая никогда ранее не была у власти", - сказал он.

При этом, по его словам, в настоящее время не обсуждается вопрос формирования коалиции. "Политическая консолидация ожидается, но говорить о каких-то блоках сейчас преждевременно",- заключил он.