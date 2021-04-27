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АрмИнфо.Депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян уверен, что ППА одержит победу на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Об этом заявил журналистам Мелкумян 27 апреля.
Как заверил Мелкумян, ППА пойдет на выборы в одиночку. Данное право, как считает "процветающий" депутат, партия заслужила своим 15-летним стабильным присутствием в парламенте в роли второй политической силы. "Мы идем на выборы, чтобы победить, и мы обязательно победим. Но это не предполагает, что какая-либо политическая сила наберет 50%+1. Думаю, что у нас будет сбалансированная власть, и я вновь подтверждаю, что Гагик Царукян будет главой государства - в стране объективно созданы условия для того, чтобы во власть пришла политическая сила, которая никогда ранее не была у власти", - сказал он.
При этом, по его словам, в настоящее время не обсуждается вопрос формирования коалиции. "Политическая консолидация ожидается, но говорить о каких-то блоках сейчас преждевременно",- заключил он.
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|По версии Euromoney HSBC Банк Армения признан лидером рынка торгового финансирования
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|Омбудсмен Армении: Преступное преследование азербайджанскими военными пастуха из Аравуса подтверждает необходимость создания зоны безопасности вокруг Сюника
|Минобороны: ВС Армении не будут участвовать в учениях НАТО Defender Europe 21
|Замгубернатора Тавушской области Армении освобожден от должности
|Азербайджанские оккупанты продолжают захватывать территории Арцаха и осквернять армянское культурно-религиозное наследие
|Роберт Кочарян уверен в успехе на предстоящих выборах
|Посол США: Россия сыграла важную роль в остановке войны в Карабахе, однако есть много важных вопросов, нуждающихся в решении
|Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Онлайн-кредитование малого и среднего бизнеса доступно на сайте Конверс Банка.
|Армения и Индия изучают перспективы развития военно-технического сотрудничества
|В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей
|Арарт Мирзоян: Проблема Нагорного Карабаха не будет решена до тех пор, пока не будет реализовано право армян Арцаха на самоопределение
|"Мой шаг" выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА
|Министр обороны Армении и посол Канады обсудили вопросы региональной безопасности
|Зеленский и Путин встретятся в Москве
|Посол Беларуси: Александр Лукашенко в Баку поздравил Ильхама Алиева лишь с прекращением кровопролития с обеих сторон конфликта
|Комитет госдоходов Армении опровергает информацию о закрытии КПП Мегри
|Левон Тер-Петросян назвал предстоящие выборы нелегитимными
|Между НС Армении и Центрально-американским парламентом подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
|Опрос: Почти 70% респондентов в Армении видят необходимость люстрации должностных лиц
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал Генсека ООН оказать содействие в возвращении армянских военнопленных из Азербайджана
|Кремль: Признание США Геноцида армян является их внутренним вопросом
|SIPRI: Армения в 2020 году сократила свои расходы на оборону, меж тем Азербайджан существенно их увеличил
|Алиев продолжает утверждать: В настоящее время ведется работа над "Зангезурским транспортным коридором"
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