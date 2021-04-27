Вторник, 27 Апреля 2021 15:12

АрмИнфо.В середине апреля в компании <Южно-Кавказская железная дорога> приступили к запланированным на 2021 год работам по капитальному ремонту путей. В целом в текущем году планируется капитальный ремонт путей в объеме 9,5 километров.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, путевая бригада путевой машинной станции (ПМС) <Масис> уже приступила к полевым работам на перегоне Санаин-Туманян в Лорийской области Армении. Также планируется ремонтные работы на перегонах Джаджур- Калтахчи, Прошян-Егвард и Севан-Цовагюх.

Капитальный ремонт путей предполагает обновление верхнего слоя земляной насыпи, полную замену рельсошпальной решетки с заменой деревянных шпал на железобетонные. В текущем году компания планирует закупить и установить 28 тысяч железобетонных шпал и 15,3 тысяч кубических метров щебня.

Размер планируемых инвестиций ЮКЖД только в инфраструктуру на 2021 год составляет 2 млрд 773 млн драмов.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.