Вторник, 27 Апреля 2021 15:06

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля вместе с супругой Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой Алиевой посетили Джраканский (Джебраильский) и Ковсаканский (Зангиланский) районы, перешедшие под контроль азербайджанских сил после последней войны в зоне нагорно- карабахского конфликта.

Всё бы ничего, если бы на кадрах с визита в эти районы армянские экологи не признали государственный заказник "Сосу Пурак / Кленовая роща" Сюникской области РА. Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс. Экологи выражают возмущение тем, на каких основаниях чета Алиевых оказалась в кленовой роще на территориях села Неркин Ханд общины Капан Сюникской области РА. Экологи в один голос подчеркивают, что заказник, основанный в 1958 году, полностью находится на территории Республики Армении, и азербайджанская сторона не имеет права находится на этих территориях.

Мэр Капана Геворг Парсян, комментируя СМИ данную информацию, сообщил, что после 18 декабря прошлого года большая часть парка перешла под контроль Азербайджана. По его словам, прилегающая к Неркин Хенд часть заповедника, вдоль реки находится под азербайджанским контролем. Этот факт подтвердил и глава Неркин Ханд Хачатур Багдасарян, который также констатировал, что Армении осталась лишь малая часть заказника, а львиная доля отдана Азербайджану. Он также сообщил, что все деревья в парке пронумерованы.

С разъяснением выступило и Министерство экологи Армении, которое заверяет, что кадры сделаны не в заказник "Сосу Парк". "Изображенная на фото территория не является территорией государственного заказника "Сосу Парк", а продолжающаяся вдоль реки Цав территория, где также растут кленовые породы - территория Азербайджана.

Государственный заказник "Сосу Парк", площадь которого составляет 64,2 га, находится на административной территории поселка Неркин Ханд Сюникской области РА, под защитой биосферного заповедника "Зангезур". До войны вдоль границы устанавливались пограничные столбы с четкими координатами, которые не менялись",- заверили в Министерстве.

В качестве доказательства вышесказанного Министерство опубликовало первое фото границы заказника "Сосу Парк", которые до войны, согласно координатам, находились "на границе Республики Армения и Азербайджанской Республики", и после войны не подвергались изменениям. "Мы призываем вас воздерживаться от распространения откровенной дезинформации и преднамеренного манипулирования информацией", - заявили в ведомстве.

При этом в Министерстве не пояснили о какой армяно-азербайджанской государственной границе идет речь, ведь между двумя странами никакой демаркации не проводилось.