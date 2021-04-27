Вторник, 27 Апреля 2021 14:55

АрмИнфо.Заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Армении, начальнику Главного управления по подготовке ВС генералу-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение по части 3 статьи 376 УК Армении (халатное отношение к службе). Об этом сообщает СК РА.

Согласно источнику, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается.

Отметим, что согласно УК РА деяния, совершенные по той статье караются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, что родители и родственники пропавших без вести лиц (мобилизационный ресурс) из Армавирской области обвиняли генерала Макаряна в халатном отношении к службе, в результате чего, их близкие были направлены на фронт без надлежащего обмундирования.