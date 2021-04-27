Вторник, 27 Апреля 2021 13:35

АрмИнфо.

Национальный оператор почтовой связи ЗАО <Айпост> представил первую бета версию кошелька Haypost Pay, который позволяет пополнять счет мобильного телефона, оплачивать коммунальные услуги, интернет, телевидение и другие платежи, а также осуществлять переводы другим владельцам счетов Haypost Pay без комиссии.

Как сообщает пресс-служба Айпост, аккаунт кошелька Haypost Pay можно создать за считанные минуты, скачав приложение Haypost Pay. На данный момент приложение разработано для Android, но вскоре будет доступен также для смартфонов, работающих в оперативной системе iOS.

Пополнить счет на кошельке можно как с банковских карт, так и наличными, обратившись в любое отделение ЗАО <Айпост>. Обналичить же сумму на счету кошелька можно также в почтовых отделениях, а в скором времени, будет доступна и функция перечисления средств на счет банковской карты.

Как отметил гендиректор <Айпост> Айк Карапетян, национальной оператор почтовой связи Армении сейчас находится на пути изменений. <Наша цель

- заложить основу для формирования новой культуры предоставления почтовых услуг и предложить инновационные и прогрессивные решения. Поэтому сегодня мы представляем нашим клиентам бета-версию кошелька Haypost Pay. Просим вас активно пользоваться приложением Haypost Pay, так как именно на основе ваших отзывов, предложений мы улучшаем и развиваем наше приложение>, - подчеркнул он.