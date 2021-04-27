Вторник, 27 Апреля 2021 13:32

АрмИнфо. Инициирование Азербайджаном в ближайшем будущем очередной агрессии в отношении Армении не исключено. Но, в целом, я оцениваю подобный вариант развития событий как достаточно маловероятный. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-министр иностранных дел Республики Арцах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Претворению в жизнь декларируемой президентом этой страны Алиевым чрезмерной воинственности препятствуют собственные потери Азербайджана, понесенные в ходе 44- дневной войны. В конце концов, Азербайджан понес достаточно серьезные человеческие потери. И потери эти многократно превышают те цифры, которые объявляются официально",

- отметил он.

Братская Азербайджану Турция, согласно дипломату, по большому счету, получила от прошлогодней войны все, что планировала. В первую очередь рост собственного имиджа и влияния в тюркоязычных странах. И, в этом свете, в Анкаре к новой региональной войне, по его мнению, особого интереса не испытывают.

Комментируя периодически нагнетаемое на уровне ультимативных заявлений Азербайджаном и Турцией давление на Армению в вопросе предоставления Баку "коридора через Зангезур", дипломат заметил, что разблокирование региональных коммуникаций в целом исходит и из интересов России.

"Подобные желания Москвы не исключают сценария, в котором Армения может быть лишена даже контроля над связывающим Турцию и Азербайджан через собственную территорию коридором. Этот контроль вполне может быть передан российским пограничникам. Подобную перспективу необходимо предотвратить, поскольку реализация подобного сценария грозит Армении утерей реального контроля уже над собственным югом. А это уже содержит в себе прямую угрозу населению Сюникской области", - подытожил дипломат.

Алиев на днях в очередной раз заявил, что "Азербайджан исполнит задачу по реализации Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет", пригрозив в случае отказа Еревана идти навстречу собственным желаниям решить вопрос силой. Охарактеризовав заявления Алиева как провокационные и противоречивые, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Азербайджан говорит о "Зангезурском коридоре", то руководство Армении может говорить о Нахиджеванском коридоре или коридоре для Армении через север Азербайджана.