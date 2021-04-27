Вторник, 27 Апреля 2021 13:27

АрмИнфо.Директор "PARA TV", супруга бывшего губернатора Сюникской области Ваге Акопяна Элизабет Петросян в рамках уголовного дела была допрошена в Следственном управление Комитета государственных доходов (КГД). Об этом сообщил 27 апреля журналистам председатель Комитета госдоходов (КГД) Армении Эдвард Ованнисян.

При этом, Ованнисян воздержался уточнить по какому уголовному делу была допрошена Петросян, посоветовав обратиться за ответом к органу предварительного следствия.

Вместе с тем, глава КГД отрицает возможную связь уголовного дела с оппозиционной деятельностью Ваге Акопяна. "Все совпадения общественность пытается видеть под политическим подтекстом", - заявил он, намекнув, что Петросян не первый раз была приглашена на допрос.