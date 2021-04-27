Вторник, 27 Апреля 2021 13:25

АрмИнфо.Турция не станет более агрессивной по отношению к Армении после признания президентом США Джо Байденом Геноцида армян. Такого мнения придерживается американист Сурен Саркисян.

При этом он убежден, что Турция может стать агрессивной без причины. "Яркий пример этому 44-дневная война. Ливия, Сирия, Ирак, Кипр и Греция - примеры для вас. Так что Турции не нужны поводы для нападения на какую-либо страну. У нее свой расчет, свои интересы и своя масштабная самостоятельность", - отметил эксперт.

При этом затрагивая вопрос о том, какое отношение Армения имеет к признанию Байденом геноцида, политолог констатировал, что американский лидер пообещал своим гражданам, американским армянам признать факт геноцида после избрания и сдержал свое слово. "Он не обещал Армении. Так что, если Турция может, пусть будет агрессивной по отношению к Соединенным Штатам", - отметил он.

При этом эксперт привлек внимание на то, что американская сторона управляли шоком, другими словами, они преподнесли решение таким образом, чтобы не застать Турцию врасплох. "Шок может вызвать неконтролируемые последствия. Вот почему за две недели до этого вся американская пресса была наводнена информацией о признании. Более того, Байден позвонил накануне признания Эрдогану и сообщил о своем решении. Думаю, поэтому реакция Турции была не очень резкой. Она также не отреагировали резко, чтобы не показать внутренней аудитории значимость этого решения. То есть к факту признания отнеслись легкомысленно. Даже посла не отозвали, как это делали обычно", - заключил Саркисян.

Отметим, что президент США Джо Байден 24 апреля в ходе послания армянской общение по случаю событий 1915 года впервые использовал термин "геноцид". Это вызвало негативную реакцию со стороны Анкары. В Турции заявили, что отвергают это высказывание Байдена и этот шаг негативно скажется на американо-турецких отношениях.