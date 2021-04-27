Вторник, 27 Апреля 2021 13:24

АрмИнфо. В Армению сегодня поставили очередную партию российской вакцины "Спутник V" для 14 тыс. человек (первый компонент). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.

<С целью стабилизации эпидемиологической ситуации Армения продолжает процесс приобретения и ввоза новых партий вакцин>, - говорится в источнике.

Напомним, что Армения ранее импортировала уже 24 тыс. доз британо-шведской вакцины AstraZeneca и 15 тыс. доз российской Спутник

V. Как сообщала глава здравоохранительного ведомства Армении Анаит Аванесян, ожидаются также поставки вакцины Novavax американского производства, имеются договоренности с китайской стороной. По ее словам, до конца 2021 года в Армении планируется вакцинировать 20% населения.

Отметим, что общее число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 214 064 (22%), количество выздоровевших составило 195 701 (91,4%), летальных исходов - 4 058 (1,8%). С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 969 969 тестов