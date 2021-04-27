Вторник, 27 Апреля 2021 11:40

АрмИнфо. Недавнее заявление президента США Джо Байдена о Геноциде армян не должно отразиться на отношениях Соединенных Штатов и Турции в военной сфере. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не ожидаем каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией. Турция - это союзник по НАТО. Мы не ожидаем, что это заявление президента, сделанное им в минувшие выходные дни, как-то их затронет", - сказал Кирби, также выразив надежду, что американо-турецкие связи в военной сфере будут только укрепляться, передает ТАСС.

Меж тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем телеобращении по итогам заседания Кабинета министров республики рассказал о проблемах, стоящих сегодня на повестке дня, в том числе и о послании президента США Джо Байдена по случаю 106-й годовщины Геноцида армян в Османской империи, в котором глава Белого дома использовал термин "геноцид".

Так, Эрдоган в своем выступлении, рассказал о том вреде, который нанес "неправильный шаг" Байдена отношениям двух стран, но при этом подчеркнул, что Турция и США остаются двумя важными союзниками по НАТО.

"Президент США Байден в своем послании от 24 апреля сделал далекие от истины, необоснованные заявления о событиях, произошедших более века назад. Это нас разочаровало. Эти заявления были сделаны под давлением радикальных армянских кругов и антитурецкого лобби, но это не устраняет деструктивного воздействия этих выражений на отношения двух стран", - сказал Эрдоган, добавив, что Анкара не считает правильным организовывать соревнование из-за горьких событий в истории, но если такое соревнование начнется, то Турция станет единственным государством, которое выйдет из него победителем.

Он вновь попытался переложить этот вопрос в плоскость истории и напомнил о предложении Турции создать совместную комиссию историков в связи с событиями 1915 года.

Эрдоган также напомнил, что сегодня в Турции проживает 300 тысяч армян, и что у турецкого народа и государства нет проблем с армянами. Он подчеркнул, что в действительности виновниками преступлений геноцида были армяне.

"Если вы говорите геноцид, посмотрите в зеркало и оцените себя", - обратился Эрдоган к Байдену.