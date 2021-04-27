Вторник, 27 Апреля 2021 11:20

АрмИнфо.За минувший день в Армении было проведено 4 277 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 595 граждан (13,9%), выздоровел - 801 человек, скончалось - 18.

Фактическое лечение на данный момент получает 13 297 пациентов.

В общей сложности число инфицированных коронавирусом достигло 214 064 (22%), количество выздоровевших составило 195 701 (91,4%), летальных исходов - 4 058 (1,8%). С момента вспышки пандемии, в Армении было проведено 969 969 тестов.

Кроме того, за прошедший день было зарегистрировано 6 случаев, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Обще число подобных случаев достигло 1008.