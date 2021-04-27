Вторник, 27 Апреля 2021 11:20

АрмИнфо.Преступное преследование пастуха из Аравуса, которого ударили и дергали азербайджанские военнослужащие, подтверждает необходимость создания зоны безопасности вокруг Сюника. Об этом говорится в заявлении защитника прав человека Армении Армана Татояна.

<Действия азербайджанских военнослужащих являются преступным посягательством на жителя приграничья Армении.

"Сразу после информации Защитник прав человека немедленно приступил к сбору фактов с привлечением Сюникского подразделения аппарата Омбудсмена.

По словам пастуха, 18 апреля он пас крупный и мелкий рогатые скот на пастбище примерно в 500 метрах от своего дома. Между 17 и 18 часами, когда пастух находился в районе примерно в 50 метрах от азербайджанской позиции до села Аравус, к нему подошли трое азербайджанских вооруженных мужчин.

Азербайджанские военнослужащие сначала угрожали ему оружием, а затем двое из них начали дергать и попытались заставить подойти к окопу в направлении азербайджанской позиции. Все это время азербайджанские

военные постоянно угрожали и оскорбляли его.

Когда они заметили, что на помощь ему идут армянские военнослужащие, один из азербайджанских военнослужащих ударил пастуха в глаз, после чего они ушли на свою позицию.

Также выяснилось, что азербайджанские военные выкрикивали ругательства в адрес того же пастуха села Аравус 20 апреля около 19:00 и угрожали ему, демонстрируя оружие.

Члены семьи пастуха, а также жители села, которые бросились на помощь пастуху, также сообщили, что они слышали крики азербайджанских военных", - подчеркивается в заявлении армянского Омбудсмена.

Также сообщается, что глава села Аравус проинформировал офис Защитника прав человека о том, что дома ряда жителей находятся менее чем в 500 метрах от азербайджанских позиций (например, в 100 или 200 метрах).

Защитник прав человека особо отмечает, что действия азербайджанских военнослужащих являются преступным посягательством на жителя приграничья Армении. "Случившееся однозначно подтверждает грубые нарушения прав граждан Республики Армения, гарантированных Конституцией и международным сообществом.

Эти инциденты четко подтверждают предложение Защитника прав человека о том, что для обеспечения прав граждан Армении необходимо срочно создать зону безопасности вокруг Сюникской области.

На дорогах у сел и в населенных пунктах Сюникской области не должно быть азербайджанских солдат, знаков или флагов", - подытожил Омбудсмен РА.

Информацию об этом инциденте Защитник прав человека направит отдельно в соответствующие международные структуры, а также включит в концепцию зоны безопасности>.