Вторник, 27 Апреля 2021 11:14

АрмИнфо.Азербайджанские оккупационные силы снесли статуи ангелов на воротах армянского храма Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. Об этом свидетельствуют кадры с видеоролика, выложенного в сеть азербайджанцами.

На видео четко видно, что снесены не только статуи ангелов, но и ограда вокруг храма. Напомним, что жемчужина Арцаха - Шуши перешла под контроль Азербайджана на основе трехстороннего заявления от 9

ноября 2020 года между лидерами Армении, Азербайджана и России.

Отметим, что это не первый факт осквернения ВС Азербайджана армянского историко- культурного и религиозного наследия.

Заметим, что также накануне в СМИ была растиражирована информация о том, что ВС Азербайджана на 370 метров продвинулись вперед в

направлении села Нор Казанчи Мартакертского района Арцаха. Руководитель общины Руслан Арстамян сообщил, что азербайджанцы передвинули позиции под покровом ночи.

<Их позиция располагались в 1.5 км от перекрестка Ванк-Дрмбон. Вторая позиция тоже перенесена. Проверили по GPS, они на 370 метров продвинулись вперед и заняли позиции. Потребовали отодвинуть две армянские позиции на 300 метров в сторону деревни, в таком случае, они тоже отойдут. А два часа назад говорили с командующим российскими миротворцами на месте, они сказали, пусть наше руководство с их руководством этот вопрос решит>, - сказал Руслан Арстамян.

Стоит заметить, что официального подтверждения или опровержения этой информации с армянской стороны до сих пор нет.