Вторник, 27 Апреля 2021 11:14

АрмИнфо.Если бы я не был уверен, что можно обеспечить зафиксированные в 1998-2007 гг. экономические успехи, я бы не представил заявку на участие в этих выборах. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Если бы я не был уверен, что можно обеспечить зафиксированные в 1998-2007 гг. экономические успехи, я бы не представил заявку на участие в этих выборах. Да, у меня есть уверенность, что добьемся успеха", - отмечается в заявлении второго президента Армении на странице в Facebook. При этом отмечается, что это цитата Кочаряна со встречи со своими сторонниками. Продолжение следует, отмечается в записи.