Вторник, 27 Апреля 2021 11:13

АрмИнфо. Есть много важных вопросов, которые должны быть решены, в том числе статус Нагорного Карабаха, убеждена посол США в Армении Линн Трейси.

Посол назвала "историческим" событием признание президентом США Джо Байденом Геноцида армян. "Признание президента, его заявление в субботу, конечно, отражает глубокое уважение президента к армянскому народу. У него была возможность сделать заявление, историческое признание того, что произошло в 1915 году. Президент давно интересовался этой темой. Я думаю, это отражает его глубокое уважение к важности всеобщих прав человека. И, конечно же, пробыв здесь два года, слыша слова благодарности от армян, я знаю, что для них было очень важно наконец увидеть этот день", - сказала Линн Трейси в интервью Радио Азатутюн.

На вопрос, может ли это признание иметь правовые последствия и изменить политику США к своему союзнику по НАТО Турции или к Армении, посол Трейси ответила, что поскольку Геноцид армян произошел в 1915 году, а конвенция о геноциде была принята в 1951 году, то с правовой точки зрения конвенция не может иметь обратной силы.

"Что касается отношений США и Турции, то эта страна является важным союзником США в рамках НАТО. Однако администрация Байдена очень четко заявила, что разногласия между США и Турцией должны быть эффективным образом урегулированы", - сказала посол.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Вашингтон оказать давление на Анкару с тем, чтобы последняя предприняла определенные важные шаги в плане восстановления дипломатических отношений с Арменией и открытия границ, американский посол отметила, что долгое время существовала заинтересованность в содействии примирению Армении и Турции и более широкому примирению в регионе.

"Это принесет пользу всем в регионе - Армении, Турции, Азербайджану, Грузии. Это очень важный вопрос. Но в то же время ясно, что есть некоторые неотложные проблемы, которые должны быть решены, исходя из постконфликтной ситуации. Это вопрос, в котором Минская группа может сыграть очень важную роль. Есть, как я уже сказала, очень простые, неотложные вопросы, которые, будем надеяться, будут решены посредством Минской группы, чтобы мы могли достичь более серьезной проблемы примирения", - сказала Трейси.

На замечание, что в ходе последней войны в Карабахе несколько раз предпринимались попытки ее остановить, в том числе с американской стороны, однако сделать это удалось лишь России, и вопрос, что стало причиной этого - потеря интереса со стороны США к региону Южного Кавказа или усиление России, посол США ответила: "Я помню, что было несколько попыток достичь прекращения огня, которые не дали результата. Причем первая попытка была предпринята Россией. И затем уже были попытки Франции и США. Нет сомнений, что Россия сыграла важную роль в остановке войны, однако хотя война была остановлена конкретными действиями, мы видим, что есть много важных вопросов, которые должны быть решены. Это статус Нагорного Карабаха, проблемы вынужденных переселенцев. Так что, есть несколько вопросов, которые все еще остаются в повестке дня США и других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И мы намерены заниматься этими вопросами".