Вторник, 27 Апреля 2021 11:12

АрмИнфо.Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно- карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Меж тем СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщают, что глава французского государства подчеркнул необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах военнопленных, гуманитарной поддержки и сохранения культурного наследия. "Президенты двух стран договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации, и в ближайшие дни будут предприняты конкретные инициативы в этом направлении", - цитируют СМИ Елисейский дворец.