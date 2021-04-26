Понедельник, 26 Апреля 2021 21:01

АрмИнфо. Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян и посол Индии в Армении Кишан Дан Девал на встрече в Ереване 26 апреля обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и предстоящие программы.

Как сообщает пресс-служба МО РА, особое внимание было уделено перспективам развития военно-технического сотрудничества. Была достигнута договоренность об организации в ближайшем будущем взаимных визитов профессиональных групп с целью придания сотрудничеству практического наполнения.

Собеседники обсудили также вопросы региональной безопасности, в частности, ситуации во время и после развязанных Азербайджаном и Турцией против Арцаха военной агрессии, о вызовах безопасности в регионе.