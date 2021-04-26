Понедельник, 26 Апреля 2021 20:25

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян на встрече с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Литвы Габриелусом Ландсбергисом высоко оценил визит литовской стороны в Ереване в дни поминовения жертв Геноцида армян в Османской империи.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, по мнению Мирзояна этот факт, свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя странами.

Спикер парламента Армении также коснулся развязанной турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха и невыполнения Азербайджаном обязательств по трехстороннему заявлению о прекращении огня. Мирзоян отметил, что Азербайджан нарушает пункт 8 трехстороннего заявления, отказываясь возвращать армянских военнопленных и других задержанных, возбуждая против них искусственные уголовные дела.

При этом он добавил, что проблема Нагорного Карабаха не будет решена до тех пор, пока не будет реализовано право армян Арцаха на свободное самоопределение, и указал необходимость продолжить переговоры в этом направлении в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян высоко оценил принципиальную позицию группы депутатов Сейма Литвы, призвавших Азербайджан ускорить обмен телами, военнопленными и заложниками и обеспечить их возвращение.

В свою очередь глава МИД Литвы подчеркнул, что, несмотря на эпидемию и сложную ситуацию, созданную в результате войны, Армения остается приверженной ценностям демократии и выразил от имени Литвы готовность поддержать программу реформ.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, он сказал, что Азербайджан обязан вернуть армянских военнопленных и других задержанных, а также воздержаться от разрушения армянского культурного наследия, если он желает вести конструктивный диалог.

В ходе встречи стороны обсудили повестку отраслевых реформ в Армении и ряд организационных вопросов, связанных с досрочными парламентскими выборами в РА в июне и участие в них международных наблюдательных миссий.

Литовского министра принял и президент Армении Армен Саркисян. Собеседники коснулись перспектив развития двусторонних отношений. Было отмечено, что обе страны имеют большой потенциал сотрудничества, в частности, в таких сферах, как наука, новые технологии, бизнес-сектор. Президент Саркисян отметил, что поощряет усилия, направленные на укрепление двусторонних отношений, и по возможности готов содействовать им.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг сотрудничества, сформировавшегося в рамках партнерства Армения-ЕС. Стороны коснулись также вопросов региональной безопасности и стабильности.