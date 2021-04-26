Понедельник, 26 Апреля 2021 19:51

АрмИнфо.Фракция блока "Мой шаг", руководствуясь пунктом 7 частью 1 статьи 8 закона "Регламент Национального Собрания", выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА.

Как сообщает пресс-службе РА, этот процесс необходим для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов в июне. То есть, "Мой шаг" выдвинула, но не будет голосовать за Пашиняна 3 мая на внеочередном заседании парламента.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 25 мая Никол Пашинян подал в отставку и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении. Пашинян также отметил, что все это время именно он будет выполнять обязанности главы кабмина. Данный вопрос стал темой для широких общественных обсуждений. Юристы утверждают, что выполнение обязанностей премьера РА Пашиняном в качестве и.о. противоречит Конституции РА и является уголовно наказуемым деянием.