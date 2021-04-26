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АрмИнфо.Фракция блока "Мой шаг", руководствуясь пунктом 7 частью 1 статьи 8 закона "Регламент Национального Собрания", выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА.
Как сообщает пресс-службе РА, этот процесс необходим для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов в июне. То есть, "Мой шаг" выдвинула, но не будет голосовать за Пашиняна 3 мая на внеочередном заседании парламента.
Как ранее сообщало АрмИнфо, 25 мая Никол Пашинян подал в отставку и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении. Пашинян также отметил, что все это время именно он будет выполнять обязанности главы кабмина. Данный вопрос стал темой для широких общественных обсуждений. Юристы утверждают, что выполнение обязанностей премьера РА Пашиняном в качестве и.о. противоречит Конституции РА и является уголовно наказуемым деянием.
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|Арарт Мирзоян: Проблема Нагорного Карабаха не будет решена до тех пор, пока не будет реализовано право армян Арцаха на самоопределение
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|Министр обороны Армении и посол Канады обсудили вопросы региональной безопасности
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|Между НС Армении и Центрально-американским парламентом подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
|Опрос: Почти 70% респондентов в Армении видят необходимость люстрации должностных лиц
|Израильский политолог: Есть абсурды, требующие исторической корректировки
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|Кремль: Признание США Геноцида армян является их внутренним вопросом
|SIPRI: Армения в 2020 году сократила свои расходы на оборону, меж тем Азербайджан существенно их увеличил
|Алиев продолжает утверждать: В настоящее время ведется работа над "Зангезурским транспортным коридором"
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|Виктор Енгибарян: Попытки Азербайджана навредить интересам Армении на <Евронест> провалились
|Прогноз: Изменения в отношениях между Россией и США спроецируются на Карабах
|Глава МИД Литвы убежден: Европа пойдет навстречу Армении в преодолении вызовов
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|Ереван Анкаре по части нормализации отношений: Мы придаем важность не словам, а делам
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|Айвазян: Крайне важно повысить информированность международного сообщества по вопросу уничтожения армянского культурного наследия
|И.о. главы МИД Армении опроверг участие Азербайджана в заседании ЕАЭС в Казани
|Глава МИД Литвы: Все пленные и заложники должны быть освобождены
|Ардшинбанк модернизировал второй филиал в Вагаршапате
|Имеет ли право Пашинян продолжить исполнение обязанностей премьера - комментирует глава постоянной комиссии
|Поправки в Избирательный кодекс Армении вступили в силу
|Стартовал официальный визит главы МИД Литвы в Армению
|Гуманитарная инициатива "Аврора" назвала имена пяти героев своей премии 2021 года
|Арам Гугарац назначен замруководителя Комитета кадастра, а Виктория Погосян лишилась должности замминистра высокотехнологической промышленности
|В СНБ Армении выявили очередной случай взяточничества со стороны должностного лица Минобороны
|Армения закупила крупную партию хлопковой пряжи в Туркменистане
|Представители ряда армянских политических сил отреагировали на отставку Никола Пашиняна
|За сутки в Армении был зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 820 человек
|Завод АРМЕНАЛ помог Ереванскому метрополитену
|Католикос всех армян привлек внимание главы французского Сената на деструктивные действия Азербайджана в регионе
|Член Совета старейшин Еревана Рипсиме Аракелян складывает мандат
|Рубен Инджикян: Хорошо, что Байден сказал слово Геноцид, но надо реалистично понимать роль Запада
|Никол Пашинян выразил признательность президенту Байдену за официальное признание и осуждение Геноцида армян
|Армения и Кипр договорились продолжить сотрудничество в военно-технической сфере
|Дипломатические учреждения США в Турции временно приостановят деятельность в связи с признанием Белым Домом Геноцида армян
|Минобороны опровергает: Армения не передавала азербайджанской стороне никаких позиций
|Президент Армении принял отставку правительства
|Никол Пашинян подал в "техническую" отставку
|МИД РА приветствует заявление президента США
|Джо Байден в своем заявлении по случаю 106-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи использовал термин "геноцид"
|Арсен Аваков: Геноцид армян - это не трагедия одного народа - это страшный и невыученный урок для всего человечества
|Керолайн Кокс: Последние действия Азербайджана и Турции в отношении армянского народа соответствуют всем критериям геноцида
|Российские законодатели посетили "Цицернакаберд" и выставку "Арцах: наследие под угрозой"
|Глава Сената Франции и спикер парламента Армении категоричны: Азербайджан должен незамедлительно вернуть армянских военнопленных
|Омбудсмен Армении: Признание и осуждение Геноцида армян 1915 года не может оставаться вне правовой повестки цивилизованного человечества
|Министр обороны Кипра: Внешние угрозы Еревана и Никосии во многом схожи из- за агрессивной политики Анкары
|Главы дипломатических ведомств ряда стран направили послания по случаю 106-й годовщины Геноцида армян
|Армянская диаспора по всему миру проводит мероприятия, приуроченные 106-й годовщине Геноцида армян в Османской Турции
|Пашинян рассказал Путину о внутриполитической ситуации в Армении
|Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили детали телефонного разговора между Эрдоганом и Байденом
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество предотвратить очередной культурный геноцид в Арцахе
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