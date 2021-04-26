Понедельник, 26 Апреля 2021 19:42

АрмИнфо.Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян и посол Канады в Армении Элисон Мари Леклер (резиденция - Москва) в ходе встречи в Ереване 26 апреля обсудили вопросы региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба МО РА, во встрече также участвовал военный атташе посольства, полковник Крейг Фоулер (резиденция - Москва).

В ходе встречи Арутюнян предоставил подробную информацию о военной агрессии против Арцаха и ситуации, ложившейся после их завершения, указав на возникновение новых угроз безопасности в регионе.

В свою очередь посол проинформировала, что Канады серьезно изучает вопрос, связанный с ограничением продаж канадского оборудования турецким компаниям, производящим БПЛА, чтобы исключить такие случаи в будущем.

Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что Канада приостановила продажи технологий и оборудования турецким компаниям, производящим БПЛА. Это решение было принято после того, как канадская сторона получила доказательства применения канадских технологий на беспилотниках, использованных в ходе Азербайджанской агрессии против Арцаха.