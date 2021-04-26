Понедельник, 26 Апреля 2021 19:08

АрмИнфо. Мегринский таможенный пост продолжает работу в обычном режиме. "Информация СМИ о закрытии КПП и скоплении грузовиков, следующих из Армении в Иран, не соответствует действительности", - сообщили корреспонденту АрмИнфо в пресс-службе Комитета госдоходов (КГД) РА.

Согласно информации, еще месяц назад председатель КГД дал поручение о проведении проверок таможенных складов. Проверки были проведены также на складе Агаракского таможенного пункта, где были выявлены грубейшие нарушения требований, предъявляемых к таможенным складам. В итоге, действие лицензии склада было прекращено.

Вместе с тем, как пояснили АрмИнфо в налогово-таможенном Комитете, прекращение лицензии таможенного склада не должно препятствовать нормальной работе таможенного поста на армяно-иранской границе, поскольку проведение таможенных процедур по оформлению груза возможно и на других таможенных складах с действующей лицензией, расположенных на территории Армении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что работа Мегринского КПП приостановлена и отмечается скопление большого количества грузовиков.