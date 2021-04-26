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 Понедельник, 26 Апреля 2021 19:07
Алина Оганесян

Левон Тер-Петросян назвал предстоящие выборы нелегитимными

Левон Тер-Петросян назвал предстоящие выборы нелегитимными

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян призывал все политические силы Армении, президента РА, судей Конституционного суда и особенно фракции <Процветающая Армения> и <Светлая Армения>, заключившие, по его словам, неконституционное соглашение с премьер-министром, серьезно отнестись к аргументам, приведенным в статье бывшего руководителя аппарата Конституционного суда Эдгара Казаряна <Согласно Конституции, после отставки премьер-министр не имеет права занимать должность>, и последующих его публикациях.

Об этом говорится на официальной странице первого президента РА в Фейсбук.  В этом ключе он отметил, что если эти доводы не будут приняты во внимание, все указанные субъекты понесут ответственность за проведение предстоящих антиконституционных выборов.

Левон Тер-Петросян также подчеркнул, что антиконституционные выборы, состоявшиеся 9-го декабря 2018 года в условиях подъема неосведомленного всенародного воодушевления, будучи, пожалуй, единственным средством разрешения сложившейся ситуации, вовсе не могут стать правовым прецедентом для обоснования легитимности предстоящих выборов. 


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