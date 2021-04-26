Понедельник, 26 Апреля 2021 19:07

АрмИнфо.Председатель НС Армении Арарат Мирзоян принял делегацию во главе со спикером Центрально-американского парламента Каролиной Фернандес, прибывшая в Ереван для участия в памятных мероприятиях, приуроченных 106-ой годовщине Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба НС РА, Мирзоян подчеркнул, что их пребывание в эти дни в Ереване доказывает: Геноцид армян - боль не только Армении, но и всего международного сообщества.

Спикер парламента Армении проинформировал своего коллегу, что после подписанного 9 ноября трехстороннего заявления Азербайджан по-прежнему искусственно отказывается выполнять 9-й пункт документа, согласно которому военнопленным и другим удерживаемым лицам должна быть немедленно предоставлена возможность вернуться на родину по формуле "всех на всех". Более того, Азербайджан продолжает свою антиармянскую политику, последним проявлением которой стало открытие так называемого "парка трофеев".

Мирзоян поблагодарил коллег из Центральноамериканского парламента за их последовательную позицию в этом вопросе, согласно которой еще в апреле 2020 г. председатель организации выразил поддержку народу Нагорного Карабаха, а 19 апреля текущего года спикер Центральноамериканского парламента и Исполнительный совет объявили о необходимости выполнить все обязательства по заявлению от 9 ноября, уважать международное право и исполнять решения Европейского суда по правам человека.

В свою очередь Каролина Фернандес отметила, что для них большая честь находиться в Армении 24 апреля и отдать дань уважения памяти жертвам Геноцида армян. Фернандес пообещала, что Центральноамериканский парламент будет и впредь последовательно следить за реализацией обязательств, взятых заявлением от 9 ноября.

В завершение встречи Мирзоян и Каролина Фернандес подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между парламентами, подчеркнув необходимость еще большего углубления эффективного взаимодействия.