Понедельник, 26 Апреля 2021 17:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида; жилые дома 1, 7 на улице Багяна, 1, 2, 4, 6 на 1-ом переулке Багяна, 1, 9, 11, 13, 33 на 2-ом переулке, жилые дома 18, 20, 22, 24 на пр. Гая, жилые дома 1/2, 3 на улице Гюрджяна, школа N143 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 40, 40Б на пр. Тиграна Меца;

11:00-17:00 жилые дома 13, 15, 15/4 и собственные дома на улице Сундукяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14-14/2 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 46/2 на пр. Аршакуняца, жилые дома 1/10, 2/10 в кв. “Аэрация”, жилой дом 39 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 9-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 18-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 в кв. “Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

09:30-10:30 село Воскеат;

11։00-16։00 село Айтаг;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

10։30-16։30 улицы Шаумяна, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Саят-Нова, Закаряна, Ара Гехецика, Сафаряна, Нор Таг, Нар-Доса, частично улицы П.Севака 1, 2, 3, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, Ширака, частично кварталы “Калер”, “Цирананоц”, “Болор охер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Гегашен, Нор-Гюх; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Мргаван;

11:00-15:00 частично села Димитров, Масис, Баграмяна, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Мурацана, Таманцинера, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюника, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Зоравара Вардана, Телави, Момика, Вайк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-15:00 частично улицы 26 Комисарнери, Андраника, Камо, Чалабяна, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 частично улицы Шаумяна, Еркрабаннери, Аршавира Меликяна, 26 Комисарнери и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-13:00 села Кармрашен и Гер-Гер;

11:00-15:00 село Артабуйнк;

в Лорийской области:

11:00-17:00 частично квартал “Узбекакан”, Обувной завод, кварталы “Германакан”, ‘Швецаракан, “Глендел” и ‘Галои Пучах” в городе Спитак;

в Сюникской области:

10:00-12:00 село Шинуайр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично село Балак;

10:30-12:00 частично улицы Г.Лусаворича, Исраеляна, жилые дома 9, 11, 13, 15 на улице Сисакан, жилой дом 2 на улице Дуряна и улицы 1, 2, 3, 4 в городе Сисиан;

12:30-14:00 жилые дома 31, 39, 41, 45, 46, 48, 49 на улице Сисакан в городе Сисиан;

14:30-16:00 частично улицы Мясникяна, Сисакана, улица А.Манукяна, переулок Адонца в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.