Понедельник, 26 Апреля 2021 16:10

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешу в котором поднял вопрос возвращения армянских военнопленных из Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в письме в частности говорится: "2020 год был для всех нас тяжелым и полным вызовов.

Однако для Армении он был намного тяжелее из-за войны, развязанной Азербайджаном в отношении Арцаха 27 сентября и осуществляемой при активной поддержке и участии Турции. Несмотря на ваш призыв соблюдать глобальное перемирие в условиях COVID-19 и заявление, осуждающее продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта, несмотря на регулярные призывы международного сообщества немедленно прекратить войну, военно-политическое руководство Азербайджана широкомасштабно и намеренно обстреливало гражданское население и инфраструктуры, грубо попирая права человека и нормы международного гуманитарного права. Все это привело к потере тысяч молодых жизней, инвалидности тысяч, депортации населения и уничтожению армянского исторического и культурного наследия.

В ходе и после войны армянские военнослужащие и гражданские лица были взяты в плен и подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению со стороны Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Республика Армения передала Азербайджану всех военнопленных. Тем не менее, крайне важно, чтобы обмен всех военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену, осуществлялся с применением принципа "всех на всех", который игнорируется Азербайджаном.

С грубым нарушением прав человека и международного гуманитарного права Азербайджан продолжает отрицать и препятствовать возвращению взятых в заложники гражданских лиц и военнопленных.

Армения ожидает содействия от международных партнеров в вопросе скорейшего возвращения всех пленных.

Обращаюсь к вам и Организации Объединенных Наций в соответствии с международным гуманитарным правом предпринять все необходимые меры для обеспечения немедленного освобождения военнопленных и их безопасного возвращения"