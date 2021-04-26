Понедельник, 26 Апреля 2021 16:01

АрмИнфо. Признание США Геноцида армян является внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявил пресс­секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это внутреннее дело Соединенных Штатов", - сказал он журналистам, сообщает РИА Новости.

24 апреля Байден официально признал Геноцид армян в Османской империи. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство не допустить повторения подобного зверства.

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена целиком и полностью основаны на популизме.