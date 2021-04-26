Понедельник, 26 Апреля 2021 15:51

АрмИнфо.. Армения в 2020 году сократила свои расходы на оборону, меж тем Азербайджан существенно их увеличил. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно данным SIPRI, расходы Армении на оборону в 2020 году составили $634 млн или 4.8% ВВП, меж тем в 2019 году они составили $652 млн. или 4.9% ВВП соответственно.

Меж тем, недружелюбный Армении Азербайджан напротив резко увеличил свои затраты на оборону и если в 2019 году на эту сферу было направлено $1854 млн или 3.9% ВВП, то в 2020 году эта сумма уже составила $2238 млн ил 5.4% ВВП.

В целом согласно SIPRI, в 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн, что на 2,6% выше показателей предыдущего года. В пятерку лидеров по тратам вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на них пришлось 62% всех мировых военных расходов.

По данным SIPRI, из-за экономических последствий пандемии коронавируса мировой ВВП за прошлый год сократился на 4,4%.

"В результате доля военных расходов в ВВП - так называемое военное бремя - достигла 2,4% в 2020 году по сравнению с 2,2% в 2019 году. Это был самый большой рост военного бремени в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года.

Несмотря на рост военных расходов во всем мире, некоторые страны перераспределили часть денег, которые планировалось потратить на вооружение, на борьбу с пандемией, в числе этих стран - Чили и Южная Корея, пишет SIPRI. Другие страны, в том числе Бразилия и Россия, потратили на военные расходы в 2020 году "значительно меньше", чем изначально рассчитывали".

Так, согласно данными SIPRI в 2020 году США направили на оборону $778 млрд, Китай - $252 млрд, Индия - $72,9 млрд, Россия - $61,7

млрд, Великобритания - $59,2 млрд.

По оценке SIPRI, военные расходы России растут второй год подряд. В прошлом году траты страны на вооружение увеличились на 2,5% и достигли $61,7 млрд. Несмотря на это фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже первоначально запланированных, что стало более низким показателем, чем в предыдущие годы.

Военные траты США растут третий год подряд. В 2020 году они выросли на 4,4% по сравнению с 2019 годом, до $778 млрд, что составляет 39% от мировых военных расходов.

Увеличение трат США на вооружение эксперты SIPRI объясняют ростом инвестиций в военные исследования и разработки, а также несколькими долгосрочными проектами, в том числе запущенной модернизацией ядерного арсенала и <крупномасштабными закупками оружия>.

Военные расходы Китая растут 26-й год подряд. В прошлом году они выросли до $252 млрд, что на 1,9% больше по сравнению с 2019 годом. За период с 2011 по 2020 год военные расходы КНР увеличились в общей сложности на 76%. Расходы Китая на вооружение росли 26 лет подряд, что стало самым продолжительным периодом непрерывного роста среди всех стран в базе данных SIPRI.

Великобритания увеличила свои военные расходы на 2,9%, до $59,2. Расходы Германии выросли на 5,2%, до $52,8 млрд. В общем военные расходы стран Европы в 2020 году увеличились на 4%.

Рост военных расходов был отмечен и в странах НАТО: по данным SIPRI, почти все члены Североатлантического альянса перевыполнили объем трат на вооружение в 2020 году.

В результате 12 стран-членов НАТО потратили два или более процентов своего ВВП на свои вооруженные силы, что является основным целевым показателем расходов альянса. К примеру, Франция, занявшая восьмое место, преодолела двухпроцентный порог впервые с 2009 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе на военные расходы больше всего потратили Индия ($72,9 млрд), Япония ($49,1 млрд), Южная Корея ($45,7 млрд) и Австралия ($27,5 млрд). Военные расходы в странах Африки выросли на 3,4%, до $18,5 млрд, наибольший рост был в Чаде (+31%), Мали (+22%), Мавритании (+23%), Нигерии (+29%) и Уганде (+46%).

Траты на вооружение в Южной Америке снизились на 2,1%, до $43,5 млрд, в основном на этот показатель повлияло снижение военных расходов Бразилии (на 3,1%). Совокупные военные расходы 11 стран Ближнего Востока снизились на 6,5%, до $143 млрд. В частности, расходы Саудовской Аравии уменьшились на 10%, Кувейта - на 5,9%, Бахрейна - на 9,8%.

Напомним, в 2019 году мировые военные расходы достигали $1,91 трлн, в пятерку лидеров входили США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Доля российских компаний среди крупнейших производителей оружия тогда снизилась в два раза (в исследовании SIPRI упоминались всего две российские фирмы), а все пять крупнейших военно-промышленных компаний мира были из США (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics).