Понедельник, 26 Апреля 2021 15:09

АрмИнфо. В настоящее время мы работаем над <Зангезурским транспортным коридором>, который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в видео-формате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

"Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии. Призываю стран-партнеров из Азиатско- Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал данного регионального проекта", - сказал Алиев, при этом напомнив, что Азербайджан внес важный вклад в реализацию таких проектов связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад.

В заключение он заверил, что Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность.

Меж тем, официальный Ереван неоднократно заявлял, что ни о каком создании Зангезурского коридора речь не идет. Армянская сторона

напомнила, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года речь идет о разблокировки всех транспортных коммуникаций.