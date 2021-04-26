Понедельник, 26 Апреля 2021 14:57

АрмИнфо. Литва приветствует вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и ЕС. Об этом 26 апреля входе совместной пресс-конференции с и.о. главы МИД РА Ара Айвазяном заявили министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, находящийся с официальным визитом в Ереване.

"Но уверен, что можно сделать еще больше, и Европа может еще оказать большее участие. Тем более в этот тяжелый для Армении момент. Мы обсуждали и продолжим обсуждать конкретные меры. Положение в Армении с географической точки зрения хуже, чем у многих других стран-членов Восточного партнерства", - отметил министр.

Вместе с тем, литовский министр выразил убеждение, что это вовсе не означает, что Европа не пойдет навстречу Армении.

"Поэтому Литва здесь представлена не только на уровне двустороннего партнерства, но и как представитель ЕС", - добавил глава МИД.

Говоря в целом о визите в Ереван, он подчеркнул, что посыл в том, что группа друзей Армении сегодня находится в Ереване. Министр подчеркнул, что Литва была рядом с Арменией в тяжелые дни как 30 лет назад, так и сегодня. "Мы приехали оказать содействие и поддержку. Ожидаем более всеобъемлющих механизмов содействия от ЕС Армении, и уверен, они будут найдены как с политической, так и гуманитарной и экономической точки зрения. Необходимо направить со стороны Еревана четкий посыл по этому вопросу, и будет больший отклик в разных столицах Европы и больше друзей, и поддержка будет шире", - сказал Габриэлиус.

В свою очередь Айвазян констатировал, что Литва является важным партнером Армении в Европе. По его словам, в Ереване высоко ценят армяно-литовское взаимодействие в рамках ЕС-Армения. "Применение соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, которое Литва одна из первых ратифицировала, открывает новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества с Евросоюзом и странами-членами структуры", - сказал он, выразив также удовлетворение армяно- литовским сотрудничеством на международных площадках.