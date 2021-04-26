Понедельник, 26 Апреля 2021 14:54

АрмИнфо.После кровавого кошмара войны Армения накрылась пеленой общественного разброда. Повсюду атмосфера горечи и потерянности. Все говорят о том, кто виноват. Однако есть люди, стремящиеся всеми силами делать и нести любовь и сладость в пору болезненного хаоса.

Ведущая солистка Ереванского государственного театра оперы и балета имени Спендиарова Варсеник Аванян участвовала с коллегами днями и ночами в помощи фронту. После окончания войны пришлось посмотреть правде в глаза: отчаяние и разочарование.

Но народ Армении знал времена и горше и всегда знал пути к возрождению. Варсеник Аванян сказала себе сразу после войны, что надо искать пути к новой эре процветания страны. И если в общественном поле временно царит враждование, то сами люди Армении продолжают проявлять высшие армянские национальные качества. Люди вне политики не дают потопить страну. Яркой манифестацией духа народа могут быть свадьбы солдат, вернувшихся с поля боя искалеченными.

Варсеник искала свою стезю к укреплению доброго духа Армении. Первая мысль: обращение к традиции. Прильнуть к живому колодцу древней истории и семейной бытописи. Ей сразу пришло на ум имя ее тети Сирвад, покинувшей наш мир около двух лет назад. Роза как символ любви и неиссякаемой надежды. Роза любви.

Не имя возможности повлиять на политический климат в стране, певчая звезда Армении решила сказать свое слова, создав шедевры в сфере выпечки тортов и пирожных. https://www.instagram.com/p/CLzlNJHlMiW/?fbclid=IwAR1iP_6WwH1RUZz295EX7YrccmsMJ27AUgHwROhNO7_7nLbUlAeLzj3MsqA Ее предприятие уже получило высокую профессиональную оценку.

Нести сладость в горькие времена – это не только личный ответ блистательной певицы ужасам войны. Это и дань традиции, олицетворяемой любимой тетей, а также – пример другим.

Если каждый житель Армении откажется от политических споров и вложит все силы в возрождение страны всеми доступными ему путями, то страна превратиться в цветущий сад. Варсеник Аванян может свидетельствовать о том, как счастье и сладость могут вернуться с умноженной силой. Если идти вперед по зову любви.