Понедельник, 26 Апреля 2021 13:57

АрмИнфо. Признание и осуждение Геноцида важно не только для восстановления исторической истины и справедливости, но и физической безопасности армянского народа. Об этом 26 апреля в Ереване в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом заявил и.о. главы МИД РА Ара Айвазян.

"Каждое 24 апреля особый день. Этот 24 апреля - первый после войны, и его характеризует особое международная звучность. В этом году день ознаменовался сильной поддержкой армянскому народу со стороны международного сообщества. В Армению прибыли высокопоставленные делегации, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусу. Были послания от партнеров, в том числе на самом высоком уровне", - отметил министр.

Вместе с тем Айвазян Глава МИД подчеркнул, что полностью разделяет отраженную в послании президента США Джо Байдена от 24 апреля мысль о том, что международное сообщество должно предпринять действенные шаги для предотвращения повторения таких преступлений. Одновременно он напомнил, что Армения является одним из передовых борцов в деле предотвращения геноцидов, и до послания Байдена внесла большой вклад.

На просьбу прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипо Эрдогана к годовщине Геноцида армян, где также выражается готовность нормализовать армяно- турецкие отношения, Айвазян отметил, что в Ереване знакома с содержанием этого заявления.

"Но должен отметить, что мы придаем важность не словам, а делам. Турецкая сторона и прежде выступала с подобными заявлениями, и в прошлом были такие послания. Даже был подписан двусторонний документ, который не имел положительного продолжения. Поэтому повторю, нам важны не слова, а дела", - подытожил Айвазян.