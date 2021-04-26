Понедельник, 26 Апреля 2021 13:55

АрмИнфо. "Реформы в сфере судебной власти - это не здание строить, чтоб утром проснуться и увидеть завершённую стройку", - заявил депутат от правящей фракции "Мой шаг", председатель постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян 25 апреля журналистам, комментируя итоги 3-летней деятельности "бархатной власти" в судебной системе.

По его словам, это требует последовательной работы. "По крайней мере, были приняты ряд законов, будет сформирован Антикоррупционный комитет, Антикоррупционный суд, реформирована Высшая судебная система, будут улучшены социальные гарантии судей",- заявил он.

При этом, как указал Варданян, не стоило ожидать применения Албанского опыта веттинга в РА, в результате которого власть бы заполнила тюрьмы представителями судебной власти, а страна осталась бы без Фемиды. "Вэттинг осуществляется, но не одноразовый", - отметил он.