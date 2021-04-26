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АрмИнфо. "Реформы в сфере судебной власти - это не здание строить, чтоб утром проснуться и увидеть завершённую стройку", - заявил депутат от правящей фракции "Мой шаг", председатель постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян 25 апреля журналистам, комментируя итоги 3-летней деятельности "бархатной власти" в судебной системе.
По его словам, это требует последовательной работы. "По крайней мере, были приняты ряд законов, будет сформирован Антикоррупционный комитет, Антикоррупционный суд, реформирована Высшая судебная система, будут улучшены социальные гарантии судей",- заявил он.
При этом, как указал Варданян, не стоило ожидать применения Албанского опыта веттинга в РА, в результате которого власть бы заполнила тюрьмы представителями судебной власти, а страна осталась бы без Фемиды. "Вэттинг осуществляется, но не одноразовый", - отметил он.
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|Министр обороны Армении и посол Канады обсудили вопросы региональной безопасности
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|Комитет госдоходов Армении опровергает информацию о закрытии КПП Мегри
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|Между НС Армении и Центрально-американским парламентом подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
|Опрос: Почти 70% респондентов в Армении видят необходимость люстрации должностных лиц
|Израильский политолог: Есть абсурды, требующие исторической корректировки
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|Кремль: Признание США Геноцида армян является их внутренним вопросом
|SIPRI: Армения в 2020 году сократила свои расходы на оборону, меж тем Азербайджан существенно их увеличил
|Алиев продолжает утверждать: В настоящее время ведется работа над "Зангезурским транспортным коридором"
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|Виктор Енгибарян: Попытки Азербайджана навредить интересам Армении на <Евронест> провалились
|Прогноз: Изменения в отношениях между Россией и США спроецируются на Карабах
|Глава МИД Литвы убежден: Европа пойдет навстречу Армении в преодолении вызовов
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|Ереван Анкаре по части нормализации отношений: Мы придаем важность не словам, а делам
|Албанский опыт веттинга неприемлем для Армении - Варданян
|Айвазян: Крайне важно повысить информированность международного сообщества по вопросу уничтожения армянского культурного наследия
|И.о. главы МИД Армении опроверг участие Азербайджана в заседании ЕАЭС в Казани
|Глава МИД Литвы: Все пленные и заложники должны быть освобождены
|Ардшинбанк модернизировал второй филиал в Вагаршапате
|Имеет ли право Пашинян продолжить исполнение обязанностей премьера - комментирует глава постоянной комиссии
|Поправки в Избирательный кодекс Армении вступили в силу
|Стартовал официальный визит главы МИД Литвы в Армению
|Гуманитарная инициатива "Аврора" назвала имена пяти героев своей премии 2021 года
|Арам Гугарац назначен замруководителя Комитета кадастра, а Виктория Погосян лишилась должности замминистра высокотехнологической промышленности
|В СНБ Армении выявили очередной случай взяточничества со стороны должностного лица Минобороны
|Армения закупила крупную партию хлопковой пряжи в Туркменистане
|Представители ряда армянских политических сил отреагировали на отставку Никола Пашиняна
|За сутки в Армении был зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 820 человек
|Завод АРМЕНАЛ помог Ереванскому метрополитену
|Католикос всех армян привлек внимание главы французского Сената на деструктивные действия Азербайджана в регионе
|Член Совета старейшин Еревана Рипсиме Аракелян складывает мандат
|Рубен Инджикян: Хорошо, что Байден сказал слово Геноцид, но надо реалистично понимать роль Запада
|Никол Пашинян выразил признательность президенту Байдену за официальное признание и осуждение Геноцида армян
|Армения и Кипр договорились продолжить сотрудничество в военно-технической сфере
|Дипломатические учреждения США в Турции временно приостановят деятельность в связи с признанием Белым Домом Геноцида армян
|Минобороны опровергает: Армения не передавала азербайджанской стороне никаких позиций
|Президент Армении принял отставку правительства
|Никол Пашинян подал в "техническую" отставку
|МИД РА приветствует заявление президента США
|Джо Байден в своем заявлении по случаю 106-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи использовал термин "геноцид"
|Арсен Аваков: Геноцид армян - это не трагедия одного народа - это страшный и невыученный урок для всего человечества
|Керолайн Кокс: Последние действия Азербайджана и Турции в отношении армянского народа соответствуют всем критериям геноцида
|Российские законодатели посетили "Цицернакаберд" и выставку "Арцах: наследие под угрозой"
|Глава Сената Франции и спикер парламента Армении категоричны: Азербайджан должен незамедлительно вернуть армянских военнопленных
|Омбудсмен Армении: Признание и осуждение Геноцида армян 1915 года не может оставаться вне правовой повестки цивилизованного человечества
|Министр обороны Кипра: Внешние угрозы Еревана и Никосии во многом схожи из- за агрессивной политики Анкары
|Главы дипломатических ведомств ряда стран направили послания по случаю 106-й годовщины Геноцида армян
|Армянская диаспора по всему миру проводит мероприятия, приуроченные 106-й годовщине Геноцида армян в Османской Турции
|Пашинян рассказал Путину о внутриполитической ситуации в Армении
|Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили детали телефонного разговора между Эрдоганом и Байденом
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество предотвратить очередной культурный геноцид в Арцахе
|Читать больше
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