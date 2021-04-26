Понедельник, 26 Апреля 2021 13:53

АрмИнфо.Армения уже была очевидцем уничтожения армянского культурного наследия и мест поклония, и официальных попыток оправдать данные деяния. Об этом 26 апреля в Ереване в ходе совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом заявил и.о. главы МИД РА Ара Айвазян, коснувшись уничтожения Азербайджаном армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под его контроль

"Вызывают крайнюю озабоченность подобные процессы. Этот вопрос находится в центре нашего внимания и работы. Уверен, Вы заметили, что наши международные партнеры самым строгим образом осудили любые шаги, направленные на уничтожение армянского культурно-исторического наследия или изменения их идентичности", - сказал Айвазян, добавив, что этот вопрос также включен в повестку мирного процесса, о чем свидетельствуют заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Армения тесно взаимодействует и со специализированными международными структурами по этому вопросу, в том числе и ЮНЕСКО. "Сегодня крайне важно повысить информированность по этой проблеме международного сообщества. И наше ведомство интенсивно работает в этом направлении", - сказал министр. В качестве наглядного примера своих слов, он привел открывшуюся в Ереване выставку "Наследие под угрозой: Арцах", которую по его словам, посетили и высокопоставленные делегаты, прибывшие в Армению для участия в мероприятиях, приуроченных к 106-годовщине Геноцида армян в Османской империи. Айвазян напомнил, что выставка будет работать до 2 мая и призвал всех посетить ее.

Напомним, армянская сторона неоднократно сигнализировала о разрушении Азербайджаном культурно-исторического наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В сеть были выложены видеодоказательства о разрушении азербайджанскими военными армянской церкви Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая после завершения боевых действий была в сохранности, а также церкви Канач жам в оккупированном азербайджанцами Шуши.

Заметим, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона. В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха оказавшихся подконтролен Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.