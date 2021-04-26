Понедельник, 26 Апреля 2021 13:00

АрмИнфо.Ардшинбанк продолжает расширять перечень модернезированных филиалов с предоставлением полного спектра современных банковских услуг. 23 апреля вновь открылся филиал банка «Эчмиадзин». В церемонии открытия приняли участие руководители города, клиенты, а также ряд руководителей банка.

В своей приветственной речи мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян особо отметила инвестиции Ардшинбанка в развитие региона. «Сотрудничество региона с Ардшинбанком несомненно, имеет большой потенциал. Я рада, что так много эчмиадзинцев смогут теперь обслуживаться в более комфортных для них условиях» ,- в частности, заявила она.

По словам директора розничного бизнеса Артака Хачатряна, новый современный филиал предлагает клиентам более комфортные условия обслуживания, круглосуточную секцию самообслуживания, а также полную доступность современных финансовых услуг и банковских технологий. «Все это сделано с целью поднять качество обслуживания, как самих жителей, так и регионального бизнеса. Наравне с этим мы уделяем особое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания, что позволяет нашим клиентам при необходимости быть на связи с банком 24 часа в сутки. Для нас это уже 56 из 60 филиалов в рамках масштабной программы по модернизации филиальной сети» - подчеркнул А. Хачатрян.

Новый филиал расположен по адресу г. Эчмиадзин, ул. Нар Дос 1. График работы - с понедельника по пятницау с 09:15 до 16:45, в субботу с 10:15 до 13:45.

Напомним, что филиальная сеть Ардшинбанка - одна из крупнейших сетей в Армении. Сегодня банк имеет 60 действующих филиалов в Ереване и во всех регионах Армении.