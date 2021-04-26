Понедельник, 26 Апреля 2021 13:00

АрмИнфо. Депутат от правящей фракции "Мой шаг", председатель постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян не видит законодательных ограничений для того, чтобы премьер- министр продолжил исполнение полномочий главы правительства

При этом Варданян не указывает конкретную статью закона, а лишь ссылается на международную практику. "Во многих страна, когда премьер-министр и правительство подают в отставку, они продолжают нести обязанности до формирования нового кабинета министров. Ни одна партия не оспорила данное право. По крайней мере, Конституция не ставит подобные ограничения", - указал он.

На ремарку журналиста и демонстрации аудиозаписи слов Никола Пашиняна от 2018 года о том, что действующий премьер-министр после отставки лишен подобного права, Варданян ответил: "В 2018 году ситуация была несколько иной. Потом, надо учитывать, что эта отставка - не просто отставка премьер-министра, а отставка для того, чтобы запустить механизм роспуска парламента в силу права, и для того, чтобы избежать вакуума власти, правительство должно продолжить свою работу". По его словам, на сегодня процесс идет своим ходом, и нет конфликта между конституционными институтами. "Тем, кто думает, что премьер-министр не имеет право оставаться на посту премьера, я ему отвечу так - я считаю, что он наделен этим правом", - заключил он, заявив, что те, кто не согласен с этой позицией, а таковых, как еще раз отметил глава комиссии, не было, должны оспаривать данное право в Конституционном суде, а не распространять сплетни.

25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеопослания в отставку объявил о своей отставке. По действующей Конституции, на седьмой день после отставки действующего премьера в парламенте пройдут выборы нового главы кабмина. Планируется, что кандидатура Пашиняна, выдвинутая от фракции "Мой шаг" (согласно договоренности, другие фракции кандидата не выдвинут) не будет утверждена, после чего, во второй раз 1/3 фракции "Мой шаг" вновь выдвинет его кандидатуру на пост премьера. Другие фракции вновь не выдвинут кандидатуру на пост премьера. Если в течение двух недель после отставки премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права. 20 июня будут назначены досрочные парламентские выборы.