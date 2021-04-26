Понедельник, 26 Апреля 2021 12:41

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян подписал принятый 1 апреля на внеочередном заседании парламента конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс РА". Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

В законодательно органе также напомнили, что президент Республики не подписывал закон в 21-дневный срок после его принятия и не оспаривал конституционность закона, а после истечения этого срока полномочия на подписание закона, согласно ч.3 ст.129 Конституции РА, были переданы председателю НС.

Отметим, что президент Армен Саркисян 17 апреля заявил, что не подпишет закон, но не будет обращаться в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции.

Напомним, что на внеочередном заседании парламента Армении 1 апреля, депутаты 82 голосами "за" приняли поправки в Избирательный кодекс (ИК). Закон утвердили депутаты правительственной фракции "Мой шаг" и группа независимых депутатов. Оппозиция в голосовании участия не приняла.

Поправки в Избирательный кодекс предполагают полный отказ от рейтинговой избирательной системы. Таким образом, отменяется избрание кандидатов по территориальным спискам и устанавливается пропорциональная система, по которой избиратели будут голосовать только за конкретную политическую силу.

Новые изменения предполагают также устранение ограничений на число партий, участвующих в формировании поствыборных коалиций и продление срока на их формирование.

Между тем, оппозиция заявила, что легитимность ожидаемых 20 июня выборов вызывает сомнение, поскольку поправки были приняты без ее участия правящим большинством в парламенте.